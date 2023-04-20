Климова Екатерина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Екатерина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Агафья Лаврентьева

Отец ребёнка: Климов Лаврентий Прокопьев

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Климов Андрей Лаврентиев

Отец ребёнка: Климов Лаврентий Прокопьев

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Климов Иван Лаврентиев

Отец ребёнка: Климов Лаврентий Прокопьев

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Климов Герим (?) Лаврентиев

Отец ребёнка: Климов Лаврентий Прокопьев

Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Лаврентий Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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