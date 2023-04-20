Климова Екатерина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Агафья Лаврентьева
Отец ребёнка: Климов Лаврентий Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Отец ребёнка: Климов Лаврентий Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Отец ребёнка: Климов Лаврентий Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Климов Герим (?) Лаврентиев
Отец ребёнка: Климов Лаврентий Прокопьев
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Место жительства
1850 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#190
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно