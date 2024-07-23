Данилова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Данилов Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Данилов Яков Николаевич
д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
Неизвестно