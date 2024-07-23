Данилова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Яков Николаевич

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Данилов Яков Николаевич

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Данилов Яков Николаевич

д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
Неизвестно

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