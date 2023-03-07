Логинов Данило (Данилко) Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: Логинов Логин (Логинко)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1603
Сын: Логинов Клементий Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Логинов Самсон (Самсонко) Данилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Логинов Нефед (Нефедко) Данилов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1629