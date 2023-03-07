Логинов Данило (Данилко) Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Данило (Данилко) Логинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: Логинов Логин (Логинко)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1600

Сын: Логинов Шумилко Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1603

Сын: Логинов Клементий Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Логинов Самсон (Самсонко) Данилов

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Логинов Нефед (Нефедко) Данилов

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1629
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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