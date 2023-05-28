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Годун Варвара Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Годун Тихон Иванович

Мать: Годун (Нечухрана) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пархоменко (Белецкая) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Белецкий Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Белецкий Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Белецкий Иван Сидорович

Рождение ребёнка
03.04.1939

Дочь: Самохвалова (Белецкая) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Белецкий Иван Сидорович

место рождения Тягинка/ Комаривка
Смерть
2004

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