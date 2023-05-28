Годун Варвара Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пархоменко (Белецкая) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Белецкий Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Белецкий Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Белецкий Иван Сидорович
Рождение ребёнка
03.04.1939
Дочь: Самохвалова (Белецкая) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Белецкий Иван Сидорович
место рождения Тягинка/ Комаривка
Смерть
2004