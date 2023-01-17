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Чёрный Моисей Григорьевич

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1832

Дата смерти

С 1861 по 1932

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Чёрный Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1832 по 1861
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
С 1848 по 1855

Жена: Чёрная Акилина

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Чёрная Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Чёрная Акилина

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1859

Сын: Чёрный Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Чёрная Акилина

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Чёрный Фома Моисеевич

Мать ребёнка: Чёрная Акилина

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1861 по 1932
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