Чёрный Моисей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиС 1861 по 1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Чёрный Григорий Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1832 по 1861
Бракосочетание
С 1848 по 1855
Жена: Чёрная Акилина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Чёрная Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Чёрная Акилина
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Чёрная Акилина
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Чёрная Акилина
Смерть
С 1861 по 1932