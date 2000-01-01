Осипова (Буланова) Рахиль Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Осипов Александр Иванович
Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1968