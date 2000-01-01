Осипова (Буланова) Рахиль Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Буланова) Рахиль Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Осипов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Осипов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Осипов Александр Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Осипов Маркиан Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Осипов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Маркианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван Маркианович

Смерть
Около 1968
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