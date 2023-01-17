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Рыдзелева Елисавета Акимовна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.09.1850

Дата смерти

Между 1850 и 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1850

Отец: Рыдзелев Аким Трофимович

Мать: Рыдзелева Софья Григорьевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Восприемники: Ставропольского Егерского полка рядовой Василий Ильин и казака Павла Войтюхова жена Стефанида Филипповна
Крещение
03.09.1850
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Восприемники: Ставропольского Егерского полка рядовой Василий Ильин и казака Павла Войтюхова жена Стефанида Филипповна
Смерть
Между 1850 и 1860
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Нет искомой личности в Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
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