Рыдзелева Елисавета Акимовна
Место рождения
Дата рождения01.09.1850
Дата смертиМежду 1850 и 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1850
Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Восприемники: Ставропольского Егерского полка рядовой Василий Ильин и казака Павла Войтюхова жена Стефанида Филипповна
Крещение
03.09.1850
Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Восприемники: Ставропольского Егерского полка рядовой Василий Ильин и казака Павла Войтюхова жена Стефанида Филипповна
Смерть
Между 1850 и 1860
Вычислено. Нет искомой личности в Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255