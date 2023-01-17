Быков Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Быкова Мавра Ерофеевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Быкова Федосья Трофимовна
Мать ребёнка: Быкова Мавра Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Мавра Ерофеевна
Смерть
Неизвестно