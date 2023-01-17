Быков Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Трофим Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Быков Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Быкова Мавра Ерофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Быкова Федосья Трофимовна

Мать ребёнка: Быкова Мавра Ерофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Мавра Ерофеевна

Смерть
Неизвестно
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