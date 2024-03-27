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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабриямал
Мать ребёнка: Гилмиямал Мухамадиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазит
Мать ребёнка: Гилмиямал Мухамадиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмухаметова Минъямал
Мать ребёнка: Гилмиямал Мухамадиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гилмиямал Мухамадиевна
Смерть
Неизвестно