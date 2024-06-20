Юрченков Василий Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрченков Василий Артемович

Юрченков Василий Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченкова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.