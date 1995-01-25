Девятова (Серебрякова) Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова (Серебрякова) Виктория Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1995

Отец: Серебряков Андрей Евгеньевич

Мать: Серебрякова Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов Артём Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов Артём Александрович

Рождение ребёнка
04.03.2021

Дочь: Девятова Евангелина Артёмовна

Отец ребёнка: Девятов Артём Александрович

Рождение ребёнка
06.06.2022

Сын: Девятов Дмитрий Артёмович

Отец ребёнка: Девятов Артём Александрович

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