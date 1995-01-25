Девятова (Серебрякова) Виктория Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.2021
Дочь: Девятова Евангелина Артёмовна
Отец ребёнка: Девятов Артём Александрович
Рождение ребёнка
06.06.2022
Сын: Девятов Дмитрий Артёмович
Отец ребёнка: Девятов Артём Александрович