КАЗАКОВА МАРЬЯ МОКИЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Казаков ИВАН
Отец ребёнка: Казаков НИКИФОР
Рождение ребёнка
1846
Дочь: ЕКАТЕРИНА
Отец ребёнка: Казаков НИКИФОР
Рождение ребёнка
1849
Дочь: АЛЕКСАНДРА
Отец ребёнка: Казаков НИКИФОР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков НИКИФОР
Смерть
Неизвестно