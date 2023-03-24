КАЗАКОВА МАРЬЯ МОКИЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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КАЗАКОВА МАРЬЯ МОКИЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Казаков ИВАН

Отец ребёнка: Казаков НИКИФОР

Рождение ребёнка
1846

Дочь: ЕКАТЕРИНА

Отец ребёнка: Казаков НИКИФОР

Рождение ребёнка
1849

Дочь: АЛЕКСАНДРА

Отец ребёнка: Казаков НИКИФОР

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков НИКИФОР

Смерть
Неизвестно
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