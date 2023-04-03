Портных (Фролова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Фролова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1931

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1954

Дочь: Сараева Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Портных Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
08.03.1958

Дочь: Nebeling Лариса Геннадьевна

Отец ребёнка: Портных Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
25.03.1962

Дочь: Кригер Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Портных Геннадий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Геннадий Анатольевич

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