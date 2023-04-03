Портных (Фролова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1954
Дочь: Сараева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Портных Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
08.03.1958
Дочь: Nebeling Лариса Геннадьевна
Отец ребёнка: Портных Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
25.03.1962
Дочь: Кригер Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Портных Геннадий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно