Максакова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1873
Сын: Максаков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
11.07.1875
Сын: Максаков Гаврила Михайлович
Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
12.05.1878
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
01.08.1879
Сын: Максаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
01.01.1882
Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
08.06.1884
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно