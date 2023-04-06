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Максакова Анна Николаевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1873

Сын: Максаков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1875

Сын: Максаков Гаврила Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1878

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1879

Сын: Максаков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1882

Сын: Максаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1884

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Максаков Михаил Панкратович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Михаил Панкратович

Смерть
Неизвестно
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