Пронина (Авдеева) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Авдеева) Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1932

Дата смерти

28.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1932

Отец: Авдеев Афанасий Леонтьевич

Мать: Авдеева Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Александр Макарович

Рождение ребёнка
10.08.1952

Дочь: Волкова (Пронина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Пронин Александр Макарович

Рождение ребёнка
04.04.1958

Дочь: Пленова (Пронина) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Пронин Александр Макарович

Смерть
28.03.2018

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