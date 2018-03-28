Пронина (Авдеева) Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1932
Дата смерти28.03.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1952
Дочь: Волкова (Пронина) Галина Александровна
Отец ребёнка: Пронин Александр Макарович
Рождение ребёнка
04.04.1958
Дочь: Пленова (Пронина) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Пронин Александр Макарович
Смерть
28.03.2018