Ефремова Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Завалишина Евдокия Ефремов
Отец ребёнка: Ефремов Никифор Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1892
Сын: Ефремов Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Ефремов Никифор Федорович
Смерть
Неизвестно