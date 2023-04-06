Ефремова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Завалишина Евдокия Ефремов

Отец ребёнка: Ефремов Никифор Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.04.1892

Сын: Ефремов Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Ефремов Никифор Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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