Татувум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татувум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Абдулкадыр Даудович

Отец ребёнка: Асельдеров Дауд Абкадырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Зияв Даудович

Отец ребёнка: Асельдеров Дауд Абкадырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асельдерова Зумурут Даудовна

Отец ребёнка: Асельдеров Дауд Абкадырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Асельдер Даудович

Отец ребёнка: Асельдеров Дауд Абкадырович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асельдеров Дауд Абкадырович

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