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Возженников Тимофей Родионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Возженников Родион Сергеевич

Мать: Возженикова Мавра Евстафиевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Возженников Никита Тимофеев

Мать ребёнка: Возженикова Матрона Трофимова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Наталия Тимофеева

Мать ребёнка: Возженикова Матрона Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Возженикова Матрона Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1831
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