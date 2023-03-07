Возженников Тимофей Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1784
Сын: Возженников Никита Тимофеев
Мать ребёнка: Возженикова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Наталия Тимофеева
Мать ребёнка: Возженикова Матрона Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1831