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Извеков Тихон Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1811

Дата смерти

15.02.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Извеков Петр Иванович

Мать: Извекова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Извеков Фекла Федосеевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Извеков Захар Тихонович

Мать ребёнка: Извеков Фекла Федосеевна

Рождение ребёнка
02.04.1839

Сын: Извеков Кирилл Тихонович

Мать ребёнка: Извеков Фекла Федосеевна

Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Извеков Нестор Тихонович

Мать ребёнка: Извеков Фекла Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извеков Фекла Федосеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1867
Похороны
Неизвестно
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