Извеков Тихон Петрович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти15.02.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Извеков Фекла Федосеевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Извеков Фекла Федосеевна
Рождение ребёнка
02.04.1839
Мать ребёнка: Извеков Фекла Федосеевна
Рождение ребёнка
01.11.1840
Мать ребёнка: Извеков Фекла Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Извеков Фекла Федосеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1867
Похороны
Неизвестно