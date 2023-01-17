Солдаткина (Горшкова) Евдокия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1871
№ 34. Мещанин Владимир Дмитриев Солдаткин, первым браком – 27 лет. Московская мещанка слободы Больших Лужников девица Евдокия Александрова Горшкова – 22 года. По жениху мещанин Лука Прокофьев Гирусов.... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1876
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Солдаткин Владимир Дмитриев
Смерть
Неизвестно