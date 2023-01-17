Солдаткина (Горшкова) Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Горшкова) Евдокия Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1871

Муж: Солдаткин Владимир Дмитриев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 34. Мещанин Владимир Дмитриев Солдаткин, первым браком – 27 лет. Московская мещанка слободы Больших Лужников девица Евдокия Александрова Горшкова – 22 года. По жениху мещанин Лука Прокофьев Гирусов.... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1876

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Солдаткин Владимир Дмитриев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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