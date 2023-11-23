Елена Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Фёдор Васильев
Мать: Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Константин Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Константин Васильевич (1764 — 1816) Родился в семье дьякона села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Василия Стефановича. В школах не обучался. Дьячок села Сельца Рыбинского уезда. 25 декабря 1791... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никанор Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Стефанов
Смерть
Неизвестно