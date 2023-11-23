Елена Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Фёдор Васильев

Мать: Ефросинья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Константин Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Константин Васильевич (1764 — 1816) Родился в семье дьякона села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Василия Стефановича. В школах не обучался. Дьячок села Сельца Рыбинского уезда. 25 декабря 1791... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Сын: Никанор Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Стефанов

Смерть
Неизвестно

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