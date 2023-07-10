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Плешаков Даниил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Плешаков Василий Агафонович

Мать: Плешакова Марфа Клементьевна

Бракосочетание
23.03.1885 ст.

Жена: Плешакова Татьяна Карповна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1885 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Плешаков Максим Даниилович

Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Карповна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова ?

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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