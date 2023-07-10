Плешаков Даниил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
23.03.1885 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1885 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Плешаков Максим Даниилович
Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешакова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно