(Щербакова) ((Щербакова)) Василиса Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербакова) ((Щербакова)) Василиса Кирилловна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (максакова) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: (щербаков) Ефимий Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: (щербаков) Андрей Ефимович

Отец ребёнка: (щербаков) Ефимий Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (щербаков) Ефимий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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