(Щербакова) ((Щербакова)) Василиса Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (максакова) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: (щербаков) Ефимий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: (щербаков) Андрей Ефимович
Отец ребёнка: (щербаков) Ефимий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно