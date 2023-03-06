Тишина (Калинушкина) Наталья
Место рожденияРоссийская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишин Сын
Отец ребёнка: Тишин Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Тишин Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно