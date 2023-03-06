Тишина (Калинушкина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишина (Калинушкина) Наталья

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Место рождения

Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишин Сын

Отец ребёнка: Тишин Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Тишин Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишин Александр Юрьевич

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