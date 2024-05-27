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Первушин Евфим Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Первушин Павел Михайлов

Мать: (Первушина) Акилина Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Первушина) Параскева Евфимьева

Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Первушин Яков Яков/ Иаков Евфимьев

Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Первушин Филипп Евфимьев

Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Первушина) Агафья Евфимьева

Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Первушина) Пелагея Евфимьева

Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Первушин Федор Евфимьев

Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно

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