Первушин Евфим Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Первушина) Параскева Евфимьева
Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Первушин Яков Яков/ Иаков Евфимьев
Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Первушина) Агафья Евфимьева
Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Первушина) Пелагея Евфимьева
Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: (Первушина) Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно