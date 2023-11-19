Савельев Кирилл Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Кирилл Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

01.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Анатолий Кириллович

Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Василий Кириллович

Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Зинаида Кирилловна

Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Павел Кириллович

Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна

Рождение ребёнка
17.06.1950

Дочь: Логинова (Савельева) Любовь Кирилловна

Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна

Смерть
01.02.1970

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