Савельев Кирилл Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти01.02.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Анатолий Кириллович
Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Василий Кириллович
Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Зинаида Кирилловна
Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Павел Кириллович
Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна
Рождение ребёнка
17.06.1950
Дочь: Логинова (Савельева) Любовь Кирилловна
Мать ребёнка: Савельева Ефимья Егоровна
Смерть
01.02.1970