Подшивалов Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Абрамова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Подшивалова Мавра
Рождение ребёнка
1902
Сын: Подшивалов Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Подшивалова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подшивалова Мавра
Смерть
После 1923