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Подшивалов Григорий Андреевич

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Место рождения

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Абрамова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Подшивалова Мавра

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Подшивалов Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Подшивалова Мавра

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивалова Мавра

Смерть
После 1923
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