Фролкова (Кумылганова) Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролкова (Кумылганова) Матрёна Фёдоровна

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Место рождения

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

09.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1889

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
05.06.1905

Муж: скрыто настройками приватности

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
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Смерть
Неизвестно
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