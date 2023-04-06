Фролкова (Кумылганова) Матрёна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения09.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1889
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.06.1905
Муж: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно