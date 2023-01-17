Извекова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова Мария Сергеевна

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Место рождения

Козиновка, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

02.08.1909

Дата смерти

02.03.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Козиновка, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.04.1935

Дочь: Тимошенко Альбина Григорьевна

Отец ребёнка: Тертычный Григорий Михайлович

Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.03.1981
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск
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