Извекова Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1909
Дата смерти02.03.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1935
Дочь: Тимошенко Альбина Григорьевна
Отец ребёнка: Тертычный Григорий Михайлович
Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.03.1981
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск