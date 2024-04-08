Ершова Настасья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова Настасья Яковлева

Ершова Настасья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ершов Конон Лазарев

Отец ребёнка: Ершов Лазарь Макаров

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ершов Дмитрий Лазарев

Отец ребёнка: Ершов Лазарь Макаров

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Лазарь Макаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close