Ершова Настасья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Ершов Конон Лазарев
Отец ребёнка: Ершов Лазарь Макаров
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Ершов Лазарь Макаров
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Лазарь Макаров
Смерть
Неизвестно