Федосов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти30.10.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Федосов Фёдор
Рождение ребёнка
23.08.1852
Мать ребёнка: Федосова Анна
Рождение ребёнка
16.03.1854
Сын: Федосов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Федосова Анна
Рождение ребёнка
06.11.1856
Дочь: Судоргина Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова Анна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Елизавета Монашка Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова Анна
Рождение ребёнка
11.06.1860
Мать ребёнка: Федосова Анна
Рождение ребёнка
18.01.1863
Рождение ребёнка
17.07.1865
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова Анна
Рождение ребёнка
26.03.1871
Дочь: Федосова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова Анна
Рождение ребёнка
07.11.1873
Дочь: Малахова (шалаева) Вышла Замуж В Петровку Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Федосова Анна
Рождение ребёнка
20.11.1876
Сын: Федосов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Федосова Анна
Смерть
30.10.1899
с.Дмитриевка Оренбургской губернии
Причина смерти: от колотья
Похороны
Неизвестно