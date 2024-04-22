Иван Марков (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Марков (Ич)

Иван Марков (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

29.03.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Марка Прокофьев (Ич)

Мать: Анисья Поликарпова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
26.10.1819 ст.

Жена: Авдотья Евстигнеева (Вна)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Настасья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Михаил Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Наталья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
29.03.1871 ст.
Причина смерти: чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close