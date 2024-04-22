Иван Марков (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти29.03.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Марка Прокофьев (Ич)
Мать: Анисья Поликарпова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
26.10.1819 ст.
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Настасья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Михаил Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Наталья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
29.03.1871 ст.
Причина смерти: чахотка