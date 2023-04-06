Владельщиков Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть Великолуц. продовольст. маг. Место рождения Воронежская губ., Задонский уезд, д. Казачье Причина выбытия болен Дата события 23.04.1916 Тип документа Карточ... Показать все
Смерть
Неизвестно