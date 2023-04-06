Владельщиков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владельщиков Григорий

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Место рождения

Верхнее Казачье, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Казачье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть Великолуц. продовольст. маг. Место рождения Воронежская губ., Задонский уезд, д. Казачье Причина выбытия болен Дата события 23.04.1916 Тип документа Карточ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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