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Колесова Ольга Хрисанфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Афанасий Никанорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Колесов Александр Афанасиевич

Отец ребёнка: Колесов Афанасий Никанорович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Колесов Алфей Афанасиевич

Отец ребёнка: Колесов Афанасий Никанорович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Колесов Василий Афанасиевич

Отец ребёнка: Колесов Афанасий Никанорович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Колесова Анна Афанасиевна

Отец ребёнка: Колесов Афанасий Никанорович

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево

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