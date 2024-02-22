Колесова Ольга Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колесов Александр Афанасиевич
Отец ребёнка: Колесов Афанасий Никанорович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Колесов Алфей Афанасиевич
Отец ребёнка: Колесов Афанасий Никанорович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Колесов Василий Афанасиевич
Отец ребёнка: Колесов Афанасий Никанорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Колесова Анна Афанасиевна
Отец ребёнка: Колесов Афанасий Никанорович
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево