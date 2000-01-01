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Чурила Яков Григорьев

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Чурила Григорий

Мать: не указана

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чурилин Федор Яковлев

Мать ребёнка: Матрена

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Матрена

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чурилин Устин Яковлев

Мать ребёнка: Матрена

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чурилин Василий Яковлев

Мать ребёнка: Матрена

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Матрена

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1835
переведен в № 6 из № 2 оной деревни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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