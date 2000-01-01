Чурила Яков Григорьев
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Чурила Григорий
Мать: не указана
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Матрена
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Матрена
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Матрена
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Матрена
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Матрена
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1835
переведен в № 6 из № 2 оной деревни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно