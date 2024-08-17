Ловыгина (Паутова) Фекла Титовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Паутов Тит Сильверстович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1880
По жениху: Василий Дмитриевич и Фёдор Степанович Ловыгины, крестьяне д. Васильево По невесте: Иван Антипович и Тимофей Степанович Паутовы, крестьяне д. Борисово
Смерть
Неизвестно