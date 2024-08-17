Ловыгина (Паутова) Фекла Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловыгина (Паутова) Фекла Титовна

Место рождения

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Паутов Тит Сильверстович

Мать: не указана

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.02.1880

Муж: Ловыгин Федор Михеевич

По жениху: Василий Дмитриевич и Фёдор Степанович Ловыгины, крестьяне д. Васильево По невесте: Иван Антипович и Тимофей Степанович Паутовы, крестьяне д. Борисово
Смерть
Неизвестно

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