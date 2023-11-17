Осипенков Тихон Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Самсон Афанасьевич
Мать: Евдокия Онисимова
Бракосочетание
1894
Жена: Мария Львовна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Осипенков Филипп Тихонович
Мать ребёнка: Мария Львовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Осипенков Федор Тихонович
Мать ребёнка: Мария Львовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Новиченкова Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Мария Львовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Осипенкова Васса Тихоновна
Мать ребёнка: Мария Львовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Осипенков Георгий Тихонович
Мать ребёнка: Мария Львовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.КОРЫТНЯ