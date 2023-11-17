Осипенков Тихон Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипенков Тихон Самсонович

Осипенков Тихон Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Самсон Афанасьевич

Мать: Евдокия Онисимова

Бракосочетание
1894

Жена: Мария Львовна

Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Осипенков Филипп Тихонович

Мать ребёнка: Мария Львовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Осипенков Федор Тихонович

Мать ребёнка: Мария Львовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Новиченкова Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Мария Львовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Осипенкова Васса Тихоновна

Мать ребёнка: Мария Львовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Осипенков Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Мария Львовна

Место жительства
Неизвестно
Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.КОРЫТНЯ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close