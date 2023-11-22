Леденцова (Волкова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцова (Волкова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Волков Иван Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Плаксина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Леденцов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михаилова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Леденцов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Александр

Смерть
1978
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