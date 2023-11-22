Леденцова (Волкова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Волков Иван Романович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Плаксина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Леденцов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михаилова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Леденцов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леденцов Александр
Смерть
1978