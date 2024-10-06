Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Мельников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Митя Васильевич

Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронькин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кущ (Пронькина) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипникова (Пронькина) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Пронькин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Лысенко (Пронькина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич

Смерть
?.09.1955
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бык забодал

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