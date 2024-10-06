Пронькина (Мельникова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти?.09.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Мельников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кущ (Пронькина) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипникова (Пронькина) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Лысенко (Пронькина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Пронькин Василий Григорьевич
Смерть
?.09.1955
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бык забодал