Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1907

Сын: Никифоров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1912

Сын: Никифоров Василий Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Никифорова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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