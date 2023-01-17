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Блинов Родион Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

1801 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: Блинов Гарасим Даниилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Блинов Савва Родионович

Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Огородникова Параскева Родионовна

Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Блинов Яким Родионович

Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Марфа Родионовна

Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Акилина Родионовна

Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Блинов Ефим Родионович

Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Варвара Родионовна

Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1801 ст.
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