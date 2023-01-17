Блинов Родион Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740 ст.
Дата смерти1801 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: Блинов Гарасим Даниилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Огородникова Параскева Родионовна
Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1775 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Марфа Родионовна
Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Акилина Родионовна
Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1790 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Варвара Родионовна
Мать ребёнка: Блинова Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1801 ст.