Машугин Павел Семёнович
Место рождения
Дата рождения23.08.1885
Дата смерти12.03.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1885
Бракосочетание
21.02.1907
Рождение ребёнка
24.03.1909
Дочь: Юрьева Мария Павловна
Мать ребёнка: Машугина Агрепина Александоровна
Рождение ребёнка
05.07.1912
Сын: Машугин Прокопий Павлович
Мать ребёнка: Машугина Агрепина Александоровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Арбузова Анна Павловна
Мать ребёнка: Машугина Агрепина Александоровна
Смерть
12.03.1946