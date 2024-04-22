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Машугин Павел Семёнович

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Место рождения

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

23.08.1885

Дата смерти

12.03.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1885

Отец: Машугин Семён Максимович

Мать: Машугина Мария Трифоновна (Машук)

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
21.02.1907

Жена: Машугина Агрепина Александоровна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.03.1909

Дочь: Юрьева Мария Павловна

Мать ребёнка: Машугина Агрепина Александоровна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.07.1912

Сын: Машугин Прокопий Павлович

Мать ребёнка: Машугина Агрепина Александоровна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Арбузова Анна Павловна

Мать ребёнка: Машугина Агрепина Александоровна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
12.03.1946
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