Курбатова Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова Дарья Николаевна

Курбатова Дарья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1895

Сын: Курбатов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Курбатов Василий Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аполлинария Васильевна

Отец ребёнка: Курбатов Василий Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898

Сын: Курбатов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Курбатов Василий Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Сын: Курбатов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Курбатов Василий Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close