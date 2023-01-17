Курбатова Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1895
Сын: Курбатов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Курбатов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аполлинария Васильевна
Отец ребёнка: Курбатов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Курбатов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Курбатов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Курбатов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Курбатов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно