Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Гуселетов Филимон Васильевич
Гуселетов Филимон Васильевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Могильно-Старожильск
, Большереченский муниципальный район, Омская область
Дата рождения
1830
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Гуселетов Василий Петрович
1804 г.р.
Мать
Гуселетова Марфа Максимовна
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Гуселетов Василий Петрович
Мать:
Гуселетова Марфа Максимовна
Могильно-Старожильск
, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1834
Могильно-Старожильск
, Большереченский муниципальный район, Омская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия