Гуселетов Филимон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетов Филимон Васильевич

Гуселетов Филимон Васильевич

avatar

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гуселетов Василий Петрович

Мать: Гуселетова Марфа Максимовна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1834
Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close