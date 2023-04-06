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Янкин Михей Никитич

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Место рождения

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1849

Отец: Янкин Никита Яковлевич

Мать: Янкина Акулина Ефимовна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Федотова Агафья Михеевна

Мать ребёнка: Янкина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
20.07.1892

Сын: Янкин Василий Михеевич

Мать ребёнка: Янкина Евдокия Матвеевна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янкина Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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