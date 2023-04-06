Янкин Михей Никитич
Место рождения
Дата рождения07.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1849
Отец: Янкин Никита Яковлевич
Мать: Янкина Акулина Ефимовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Федотова Агафья Михеевна
Мать ребёнка: Янкина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
20.07.1892
Мать ребёнка: Янкина Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янкина Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно