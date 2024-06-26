Кривцов Алексей Кириллович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривцов Алексей Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

В 1896 в Донгузу умерла его дочь Евдокия (4 недели)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривцова (---) Мария Ефимиевна

Рождение ребёнка
29.07.1903 ст.

Сын: Кривцов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кривцова (---) Мария Ефимиевна

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/6bf49084-bf0d-41e8-b175-51ebcb257f24/126
Смерть
Неизвестно

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