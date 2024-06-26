Кривцов Алексей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1896 в Донгузу умерла его дочь Евдокия (4 недели)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1903 ст.
Сын: Кривцов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кривцова (---) Мария Ефимиевна
Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/6bf49084-bf0d-41e8-b175-51ebcb257f24/126
Смерть
Неизвестно