Федорова Валерия Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова Валерия Артемовна

Федорова Валерия Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2015

Отец: не указан

Мать: Богданова Марина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close