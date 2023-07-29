Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1932
Работа или профессия
Неизвестно
химик-технолог
Образование
Неизвестно
инженер-технолог | кандидат технических наук
Бракосочетание
10.11.1957
Рождение ребёнка
21.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мудров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мудров Николай Васильевич