Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна

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Место рождения

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

13.12.1932

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1932

Отец: Филиппов Порфирий Филиппович

Мать: Филиппова (Воробьева) Марья Кузьминична

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
химик-технолог
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
инженер-технолог | кандидат технических наук
Бракосочетание
10.11.1957

Муж: Мудров Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мудров Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мудров Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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