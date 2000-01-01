Рюгер (Rueger) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рюгер Каспар
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1696
Жена: Адельбрехер Елизавета
Виттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.07.1707
Сын: Рюгер Франц
Мать ребёнка: Адельбрехер Елизавета
Виттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно