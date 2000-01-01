Рюгер (Rueger) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюгер (Rueger) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рюгер Каспар

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1696

Жена: Адельбрехер Елизавета

Виттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.07.1707

Сын: Рюгер Франц

Мать ребёнка: Адельбрехер Елизавета

Виттенайм, департамент Верхний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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