(Покрышкина) Марья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Покрышкина) Марья Емельянова

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Место рождения

поч. Покрышкин, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Покрышкин Емельян Васильев

Мать: Покрышкина Ирина Федорова

поч. Покрышкин, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Покрышкин, Ситминская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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